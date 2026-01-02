Рейтинг@Mail.ru
16:12 02.01.2026
В калининградском аэропорту задерживаются более 20 рейсов
москва, санкт-петербург, екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), храброво (аэропорт)
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Храброво (аэропорт)
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 2 янв – РИА Новости. Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
По данным онлайн–табло аэропорта на 13.35 (14.35 мск) пятницы на вылет задерживаются 10 рейсов в Москву, Санкт–Петербург, Екатеринбург и Уфу. На прилет – 15 рейсов из Москвы, Санкт–Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
Вечером в четверг и ночью в пятницу Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы.
МоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Храброво (аэропорт)
 
 
