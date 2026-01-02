https://ria.ru/20260102/kaliningrad-2066078574.html
В калининградском аэропорту задерживаются более 20 рейсов
Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". РИА Новости, 02.01.2026
В калининградском аэропорту задерживаются 10 рейсов на вылет и 15 на прилет