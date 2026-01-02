Рейтинг@Mail.ru
Источник: Запад должен поддержать мирный процесс по Украине - РИА Новости, 02.01.2026
06:02 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/istochnik-2066019141.html
Источник: Запад должен поддержать мирный процесс по Украине
Источник: Запад должен поддержать мирный процесс по Украине - РИА Новости, 02.01.2026
Источник: Запад должен поддержать мирный процесс по Украине
Урегулирование конфликта на Украине требует общих усилий, поэтому Западу необходимо проявить активность и поддержать мирный процесс для достижения результата... РИА Новости, 02.01.2026
Источник: Запад должен поддержать мирный процесс по Украине

Запад должен поддержать мирный процесс по Украине

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине требует общих усилий, поэтому Западу необходимо проявить активность и поддержать мирный процесс для достижения результата. Об этом РИА Новости заявил турецкий дипломатический источник.
"Есть понимание того, что для достижения результата необходимы общие усилия, чтобы все стороны, в том числе Запад, проявляли активность. Урегулирование конфликта потребует общих усилий, они необходимы", — заявил собеседник агентства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
