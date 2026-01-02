Рейтинг@Mail.ru
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты - РИА Новости, 02.01.2026
09:36 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/indija-2066029130.html
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты - РИА Новости, 02.01.2026
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты
Индия может обогнать Японию по объему номинального ВВП и стать четвертой экономикой мира в 2026 году, говорится в исследовании Российской академии наук (РАН), с РИА Новости, 02.01.2026
экономика, индия, сша, китай, российская академия наук, всемирный банк
Экономика, Индия, США, Китай, Российская академия наук, Всемирный банк
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты

РАН: Индия в 2026 году может обогнать Японию и стать четвертой экономикой мира

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Индия может обогнать Японию по объему номинального ВВП и стать четвертой экономикой мира в 2026 году, говорится в исследовании Российской академии наук (РАН), с которым ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о величине номинального ВВП - стоимости всех конечных товаров и услуг по уровню нынешних цен в экономике страны.
"В 2026 году Индия может стать четвертой экономикой мира... Экономическая активность в стране останется достаточно высокой благодаря активному внутреннему спросу, государственным вложениям в инфраструктуру, а также росту потребления, особенно среди городского населения", - говорится в исследовании.
Согласно последним данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по итогам 2024 года по размеру номинального ВВП оставались США, второй - Китай, а тройку лидеров по объему ВВП замыкала Германия. Япония стала четвертой глобальной экономикой, а Индия - пятой.
Аналитики РАН прогнозируют, что ключевым драйвером экономического роста Индии в 2026 году станет трудоспособное общество. Так, 66% населения страны моложе 39 лет, что "может сформировать широкий внутренний рынок", объясняют эксперты.
Также стимулировать рост будет реализация государственных программ, направленных на перестройку экономической системы. Среди них Make in India, Digital India, PM Gati Shakti и другие инициативы, которые нацелены на создание новых рабочих мест, повышение стандарта качества продукции и развитие секторов от транспорта до здравоохранения.
В результате эти факторы приведут к тому, что темпы роста ВВП Индии будут достигать 6,5-7% в 2026 году.
При этом эксперты РАН отмечают, что индийская экономика может столкнуться и с рядом вызовов. Такие проблемы, как недостаточно развитая транспортная инфраструктура, избыток рабочей силы, высокая скрытая безработица и низкая рентабельность аграрного сектора могут стать камнем преткновения для роста ВВП.
"Поэтому в ближайшие несколько лет, прежде чем занять прочные позиции в мировой экономике, страна будет больше уделять внимания именно внутренним социально-экономическим проблемам и реализации национальных программ", - заключают эксперты РАН.
ЭкономикаИндияСШАКитайРоссийская академия наукВсемирный банк
 
 
