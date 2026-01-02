Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, чем закончится спор банков и маркетплейсов
14:24 02.01.2026
В Госдуме рассказали, чем закончится спор банков и маркетплейсов
В Госдуме рассказали, чем закончится спор банков и маркетплейсов
экономика
россия
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
герман греф
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, герман греф, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Герман Греф, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Законодатели в России при решении спора между маркетплейсами и банкам сделают все, чтобы защитить интересы граждан, чтобы те, у кого есть платежные инструменты кредитных организаций, не аффилированных с цифровыми платформами, тоже могли иметь скидки, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Главное решение будет направлено на то, чтобы защитить интересы наших граждан. Чтобы те, кто владеет платежными инструментами банков, не аффилированных с маркетплейсами, тоже могли иметь скидки, покупая товары через маркетплейс", - сообщил он.
Он отметил, что в Госдуме сделают все для того, чтобы и те банки, которые за пределами маркетплейса находятся формально, и те, которые работают внутри маркетплейса, имели возможность предоставлять услуги гражданам с теми же скидками, которые сегодня предоставляют два банка, вмонтированных в систему маркетплейсов.
Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность".
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылалась на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Экономика Россия Эльвира Набиуллина Анатолий Аксаков Герман Греф Госдума РФ Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Заголовок открываемого материала