Аналитики назвали главные успехи "Газпрома" за год без украинского транзита

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главными успехами "Газпрома" за прошедший год без транзита газа через Украину стали финансовые показатели и увеличение поставок в Китай и страны Средней Азии, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Также прибыль и EBITDA были поддержаны досрочной отменой дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) объемом 600 миллиардов рублей в год, добавил Кауфман.

"Главным итогом 2025 года стало умеренное, в пределах 10% за год, сокращение показателя EBITDA. При этом свободный денежный поток в положительной зоне", – сказал руководитель центра по аналитике российских акций " БКС Мир инвестиций " Кирилл Бахтин.

Зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в декабре отмечал, что EBITDA "Газпрома" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, что примерно на 7,1% больше показателя предшествующего года. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса, уточнял Садыгов.

Каким для "Газпрома" будет 2026 год

Узбекистан и Киргизию. Трубопроводные поставки "Газпрома" в следующем году немного вырастут, отметил Кауфман. Увеличение показателя придется на страны Средней Азии, уточнил он. Поставки "Газпрома" в этом регионе сейчас идут в Казахстан

"Поддержку трубопроводному экспорту (в 2025 году – ред.) оказали увеличение поставок в Китай, Среднюю Азию и Турцию. В 2026 году базово ожидаем небольшого увеличения экспорта до 118 миллиардов кубометров преимущественно за счет более высоких объемов экспорта в Среднюю Азию", – сказал аналитик.

В целом трубопроводный экспорт из России по итогам 2025 года может составить около 115 миллиардов кубометров по сравнению с 119 миллиардами кубометров годом ранее, уточнил он.

Кауфман предположил, что к 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Казахстан могут вырасти в 2,6–3,2 раза – до 10–12 миллиардов кубометров с 3,8 миллиарда в 2024 году, а в Узбекистан – в 2,1 раза, до 12 миллиардов кубометров с 5,6 миллиарда в 2024 году. Потребность в импорте газа из России у этих стран растет на фоне нехватки собственной добычи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и поддержания экспорта газа в Китай, а также газификации, указал Кауфман.

Также могут увеличиваться поставки газа в Киргизию, но их масштаб на порядок меньше, чем экспорт в Казахстан или Узбекистан, добавил аналитик.

Поставки "Газпрома" в Центральную Азию к 2030 году вырастут не более чем на 20%, отметил Бахтин.