Аналитики назвали главные успехи "Газпрома" за год без украинского транзита

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главными успехами "Газпрома" за прошедший год без транзита газа через Украину стали финансовые показатели и увеличение поставок в Китай и страны Средней Азии, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"В газовом бизнесе потеря транзита через Украину была во многом компенсирована ростом поставок в Китай и Среднюю Азию, а также небольшим увеличением поставок через ведущую в Европу нитку "Турецкого потока", – отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Также прибыль и EBITDA были поддержаны досрочной отменой дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) объемом 600 миллиардов рублей в год, добавил Кауфман.
"Главным итогом 2025 года стало умеренное, в пределах 10% за год, сокращение показателя EBITDA. При этом свободный денежный поток в положительной зоне", – сказал руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.
Зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в декабре отмечал, что EBITDA "Газпрома" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, что примерно на 7,1% больше показателя предшествующего года. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса, уточнял Садыгов.
Трубопроводные поставки "Газпрома" в следующем году немного вырастут, отметил Кауфман. Увеличение показателя придется на страны Средней Азии, уточнил он. Поставки "Газпрома" в этом регионе сейчас идут в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.
"Поддержку трубопроводному экспорту (в 2025 году – ред.) оказали увеличение поставок в Китай, Среднюю Азию и Турцию. В 2026 году базово ожидаем небольшого увеличения экспорта до 118 миллиардов кубометров преимущественно за счет более высоких объемов экспорта в Среднюю Азию", – сказал аналитик.
В целом трубопроводный экспорт из России по итогам 2025 года может составить около 115 миллиардов кубометров по сравнению с 119 миллиардами кубометров годом ранее, уточнил он.
Кауфман предположил, что к 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Казахстан могут вырасти в 2,6–3,2 раза – до 10–12 миллиардов кубометров с 3,8 миллиарда в 2024 году, а в Узбекистан – в 2,1 раза, до 12 миллиардов кубометров с 5,6 миллиарда в 2024 году. Потребность в импорте газа из России у этих стран растет на фоне нехватки собственной добычи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и поддержания экспорта газа в Китай, а также газификации, указал Кауфман.
Также могут увеличиваться поставки газа в Киргизию, но их масштаб на порядок меньше, чем экспорт в Казахстан или Узбекистан, добавил аналитик.
Поставки "Газпрома" в Центральную Азию к 2030 году вырастут не более чем на 20%, отметил Бахтин.
Кауфман допустил, что "Газпром" при потере доступа к европейскому рынку может поставлять газ в Азербайджан для его внутреннего потребления, а Азербайджан в свою очередь увеличит поставки в Европу. Объем таких поставок может составлять 3–4 миллиарда кубометров в год, уточнил аналитик.
