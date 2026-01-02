https://ria.ru/20260102/futbol-2066110705.html
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" объявил на своем официальном сайте о переходе футболиста сборной Уэльса Бреннана Джонсона из "Тоттенхэма". РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T20:58:00+03:00
2026-01-02T20:58:00+03:00
2026-01-02T20:58:00+03:00
футбол
спорт
уэльс
лондон
английская премьер-лига (апл)
кристал пэлас
тоттенхэм хотспур
ноттингем форест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112631/60/1126316044_0:262:2367:1593_1920x0_80_0_0_87f8df91290eb849ae063b3ee7ea48b0.jpg
https://ria.ru/20251214/barselona-2061989967.html
уэльс
лондон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112631/60/1126316044_243:0:2367:1593_1920x0_80_0_0_2a01fcf4d1dbc79477767f29520fd6cb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уэльс, лондон, английская премьер-лига (апл), кристал пэлас, тоттенхэм хотспур, ноттингем форест
Футбол, Спорт, Уэльс, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ), Кристал Пэлас, Тоттенхэм Хотспур, Ноттингем Форест
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона за рекордную сумму