"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона
20:58 02.01.2026
"Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Джонсона
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" объявил на своем официальном сайте о переходе футболиста сборной Уэльса Бреннана Джонсона из "Тоттенхэма". РИА Новости Спорт, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" объявил на своем официальном сайте о переходе футболиста сборной Уэльса Бреннана Джонсона из "Тоттенхэма".
Джонсон подписал контракт на 4,5 сезона, в "Кристал Пэлас" он будет выступать под 11-м игровым номером. Он сможет дебютировать за новый клуб в гостевом матче 20-го тура АПЛ против "Ньюкасла" в воскресенье.
"Кристал Пэлас" в своем заявлении не разглашает суммы трансфера, но отмечает, что покупка стала самой крупной в истории клуба. Как сообщает портал Transfermarkt, клуб из южного Лондона заплатил за Джонсона 40 млн евро.
Джонсону 24 года, он выступал за "Тоттенхэм" с 2023 года и выиграл со "шпорами" Лигу Европы в сезоне-2024/25. Также валлиец выступал за "Ноттингем Форест" и "Линкольн Сити". На счету Джонсона 42 матча и 7 голов за сборную Уэльса, с которой он выступил на чемпионате мира 2022 года.
ФК Барселона - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии рассматривает покупку "Барселоны"
14 декабря 2025, 18:10
 
Футбол
 
