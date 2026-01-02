ЕС не способен хранить персональные данные, заявил Центр кибербезопасности

"Мы потеряли все облачные технологии. Будем честными, мы потеряли интернет", — сказал он.

В частности, глава центра упомянул Закон об искусственном интеллекте, который ЕС одобрил в мае. Он основывается на различных подходах к ИИ-технологиям в зависимости от их уровня риска. Как поясняет телеканал CNBC, документ требует более строгого контроля за ИИ-моделями общего назначения, такими как GPT-4 от OpenAI, поскольку они "представляют системный риск".