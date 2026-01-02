Рейтинг@Mail.ru
18:50 02.01.2026 (обновлено: 20:20 02.01.2026)
ЕС не способен хранить персональные данные, заявил Центр кибербезопасности
ЕС не способен хранить персональные данные, заявил Центр кибербезопасности
в мире
европа
евросоюз
ии
искусственный интеллект (ии)
технологии
бельгия
в мире, европа, евросоюз, ии, искусственный интеллект (ии), технологии, бельгия
В мире, Европа, Евросоюз, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Бельгия
ЕС не способен хранить персональные данные, заявил Центр кибербезопасности

Центр кибербезопасности Бельгии: Европа отстала от США в области хранения данных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Европа не способна хранить все данные пользователей Сети внутри ЕС, заявил директор Центра кибербезопасности Бельгии Мигель Де Брёйкер в комментарии газете Financial Times.
"Мы потеряли все облачные технологии. Будем честными, мы потеряли интернет", — сказал он.
По его мнению, европейское руководство ставит нереалистичную цель: хранить сто процентов данных в ЕС невозможно из-за доминирования американских компаний в цифровой инфраструктуре. Брёйкер считает, что Европа упускала важнейшие новые технологии, которые активно разрабатывали в других странах, в том числе облачные вычисления и искусственный интеллект. При этом действующая нормативная база блокирует инновации.
В частности, глава центра упомянул Закон об искусственном интеллекте, который ЕС одобрил в мае. Он основывается на различных подходах к ИИ-технологиям в зависимости от их уровня риска. Как поясняет телеканал CNBC, документ требует более строгого контроля за ИИ-моделями общего назначения, такими как GPT-4 от OpenAI, поскольку они "представляют системный риск".
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Бельгия выступила против разработанного кодекса поведения для ИИ
4 августа 2025, 08:56
 
