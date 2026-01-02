https://ria.ru/20260102/erdogan-2066079295.html
Эрдоган анонсировал переговоры с Трампом по Украине
Эрдоган анонсировал переговоры с Трампом по Украине - РИА Новости, 02.01.2026
Эрдоган анонсировал переговоры с Трампом по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом 5 января, в том числе по теме украинского... РИА Новости, 02.01.2026
Эрдоган анонсировал переговоры с Трампом по Украине
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Трампом по Украине 5 января