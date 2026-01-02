https://ria.ru/20260102/delo-2066113978.html
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области - РИА Новости, 02.01.2026
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области, сообщает
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Ранее аварийно-спасательная служба Ленинградской области
сообщала, что лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один пострадал.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх пассажиров аэролодки в Ленинградской области. Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ
По версии следствия, в пятницу в Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста. Маломерное судно, на борту которого находились пять пассажиров, перевернулось. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается, добавили в ведомстве.
"На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили правоохранители.