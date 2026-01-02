СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области

По версии следствия, в пятницу в Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста. Маломерное судно, на борту которого находились пять пассажиров, перевернулось. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается, добавили в ведомстве.