Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 02.01.2026 (обновлено: 21:53 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/delo-2066113978.html
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области - РИА Новости, 02.01.2026
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:40:00+03:00
2026-01-02T21:53:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
https://ria.ru/20251102/lodka-2052466490.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области

СК завел уголовное дело после гибели трех пассажиров аэролодки в Ленобласти

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Ранее аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщала, что лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один пострадал.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх пассажиров аэролодки в Ленинградской области. Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ.
По версии следствия, в пятницу в Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста. Маломерное судно, на борту которого находились пять пассажиров, перевернулось. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается, добавили в ведомстве.
"На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили правоохранители.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
2 ноября 2025, 06:49
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала