В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 02.01.2026
10:55 02.01.2026 (обновлено: 12:09 02.01.2026)
В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей
Три человека, в том числе младенец, погибли, еще четверо получили травмы при столкновении двух легковых машин на трассе в Чувашии, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
цивильск
ульяновск
владимирская область
ford motor
kia rio
цивильск
ульяновск
владимирская область
© Фото : Госавтоинспекция ЧУВАШИИ/TelegramПоследствия ДТП на трассе в Чувашии
Последствия ДТП на трассе в Чувашии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция ЧУВАШИИ/Telegram
Последствия ДТП на трассе в Чувашии. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, еще четверо получили травмы при столкновении двух легковых машин на трассе в Чувашии, сообщает Госавтоинспекция республики.
Смертельное ДТП произошло 1 января около 21.20 на 87 километре автодороги Цивильск - Ульяновск возле деревни Маяк Канашского муниципального округа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
Вчера, 09:40
"По первоначальной информации, лишенный прав 50-летний водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной Ford Fusion. От полученных травм водитель Kia Rio скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
За рулем Ford Fusion находился житель Владимирской области. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
"В момент ДТП в Ford Fusion находились пятеро пассажиров - три женщины и два ребенка - мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которых перевозили без детских удерживающих устройств. Смертельные травмы получил семимесячный мальчик, находивший на руках у матери", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Последствия ДТП под Тюменью. 1 января 2025 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В ДТП на трассе в Тюменской области погибли два человека
1 января, 23:40
 
