В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей

"В момент ДТП в Ford Fusion находились пятеро пассажиров - три женщины и два ребенка - мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которых перевозили без детских удерживающих устройств. Смертельные травмы получил семимесячный мальчик, находивший на руках у матери", - отмечается в сообщении.