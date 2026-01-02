https://ria.ru/20260102/chuvashija-2066036111.html
В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей
Три человека, в том числе младенец, погибли, еще четверо получили травмы при столкновении двух легковых машин на трассе в Чувашии, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:55:00+03:00
2026-01-02T10:55:00+03:00
2026-01-02T12:09:00+03:00
В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей
В Чувашии в ДТП с двумя легковушками погибли три человека, в том числе младенец