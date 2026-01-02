Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии

МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Пропавшая во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области женщина является гражданкой Белоруссии, сообщило посольство республики в России.

В пятницу в ГУМЧС по Мурманской области сообщили, что вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину 1968 года рождения унесло течением.

"По полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область)", - говорится в сообщении белорусского посольства.

Там отметили, что, по оперативной информации на 20.00, пропавшая до сих пор не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена.

"Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами", - сообщили в белорусском загранучреждении.

Ранее Следственное управление СК РФ по Мурманской области сообщило, что в связи с инцидентом на Туломе было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).