22:41 02.01.2026
Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии
Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии
Пропавшая во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области женщина является гражданкой Белоруссии, сообщило посольство республики в России. РИА Новости, 02.01.2026
2026
происшествия, мурманская область, белоруссия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Белоруссия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии

Унесенная течением реки под Мурманском женщина является гражданкой Белоруссии

МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Пропавшая во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области женщина является гражданкой Белоруссии, сообщило посольство республики в России.
В пятницу в ГУМЧС по Мурманской области сообщили, что вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину 1968 года рождения унесло течением.
"По полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область)", - говорится в сообщении белорусского посольства.
Там отметили, что, по оперативной информации на 20.00, пропавшая до сих пор не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена.
"Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами", - сообщили в белорусском загранучреждении.
Ранее Следственное управление СК РФ по Мурманской области сообщило, что в связи с инцидентом на Туломе было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время в Мурманской области установилась морозная погода с температурой ниже минус 20 градусов.
ПроисшествияМурманская областьБелоруссияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
