Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии

МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Пропавшая во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области женщина является гражданкой Белоруссии, сообщило посольство республики в России.
В пятницу в ГУМЧС по Мурманской области сообщили, что вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину 1968 года рождения унесло течением.
"По полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область)", - говорится в сообщении белорусского посольства.
Там отметили, что, по оперативной информации на 20.00, пропавшая до сих пор не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена.
"Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами", - сообщили в белорусском загранучреждении.
В настоящее время в Мурманской области установилась морозная погода с температурой ниже минус 20 градусов.
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
31 декабря 2025, 14:07