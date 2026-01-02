https://ria.ru/20260102/chp-2066108425.html
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие - РИА Новости, 02.01.2026
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
ленинградская область
новая ладога
ленинградская область
новая ладога
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
В Ленинградской области перевернулась лодка, три человека погибли