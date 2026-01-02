В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости . Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один пострадал, сообщила аварийно-спасательная служба региона.

"В результате происшествия один человек пострадал и три человека погибли. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для оказания медицинской помощи. Тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.