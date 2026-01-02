Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
20:34 02.01.2026
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один... РИА Новости, 02.01.2026
2026
Новости
Происшествия, Ленинградская область, Новая Ладога
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие

В Ленинградской области перевернулась лодка, три человека погибли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области, в результате трое человек погибли и один пострадал, сообщила аварийно-спасательная служба региона.
Информацию о том, что на акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Новая Ладога в пятницу вечером.
"В результате происшествия один человек пострадал и три человека погибли. Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для оказания медицинской помощи. Тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
