Рейтинг@Mail.ru
Умер почетный президент "Полярного конвоя" Юрий Александров - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 02.01.2026 (обновлено: 22:24 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/chp-2066101216.html
Умер почетный президент "Полярного конвоя" Юрий Александров
Умер почетный президент "Полярного конвоя" Юрий Александров - РИА Новости, 02.01.2026
Умер почетный президент "Полярного конвоя" Юрий Александров
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:40:00+03:00
2026-01-02T22:24:00+03:00
общество
ленинград
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066100992_0:143:880:638_1920x0_80_0_0_fed19ea36964ed6fcb7c9db8d4032eb9.jpg
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066100992_0:60:880:720_1920x0_80_0_0_c12d9e17a02bc13114473c1d06753e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, александр беглов
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Умер почетный президент "Полярного конвоя" Юрий Александров

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Александрова

© Фото : Адмиралтейский координационный совет﻿общественных организаций ветеранов Военно-морского флотаВетеран Великой Отечественной войны Юрий Александров
Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Александров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Адмиралтейский координационный совет﻿общественных организаций ветеранов Военно-морского флота
Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Александров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, почетного президента региональной общественной организации "Полярный конвой" Юрия Александрова.
"Санкт-Петербург понес большую утрату. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, капитан первого ранга, почетный президент петербургской региональной общественной организации "Полярный конвой" Юрий Ефимович Александров", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов выразил соболезнования родным, близким и соратникам Александрова.
"Мужественный и стойкий человек, Юрий Ефимович Александров посвятил себя служению Родине. В блокадном Ленинграде участвовал в работах по подготовке города к обороне. В совсем юном возрасте в составе истребительного подразделения принимал участие в борьбе с диверсантами на освобожденной территории. В послевоенные годы, получив военно-морское образование в Ленинграде, служил на Северном флоте, был командиром ракетных кораблей", - отметил губернатор.
Он напомнил, что Александров многое сделал для сохранения памяти о Северных конвоях.
"Созданная им и соратниками в 1995 году общественная организация объединила людей, которые хранили память о подвиге участников Полярных конвоев. Под руководством Юрия Александрова организация вела активную работу, устанавливала связи с ветеранами полярных конвоев из других стран, воспитывала молодежь на примере подвигов старшего поколения. Юрий Ефимович Александров пользовался огромным уважением у ветеранов, молодежи, жителей нашего города", - отметил Беглов.
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала