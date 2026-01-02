Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Тридцать три процента в целом готовы к определенным территориальным потерям. В то же время с 8% до 14% стало больше тех, кто не мог определиться с мнением", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте КМИС

Как отмечается на графике, опубликованном КМИС, к территориальным уступкам в 2022 году были согласны 10% опрошенных граждан.

При этом, согласно опросам КМИС, в 2022 году были не готовы к территориальным уступкам 82% украинцев, в декабре 2025 их число составило уже 53%.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Опрошено было 1001 респондент. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%.

Как сообщала31 декабря американская газета New York Times, Украина впервые выразила согласие на территориальные уступки для урегулирования конфликта во время переговоров с США Саудовской Аравии в марте: тогда бывший на тот момент министром обороны Украины Рустем Умеров предложил вариант границы, якобы необходимый для выживания страны.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.