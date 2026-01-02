Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
13:55 02.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки - РИА Новости, 02.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
Число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:55:00+03:00
2026-01-02T13:56:00+03:00
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки

Число украинцев, готовых к территориальным уступкам, выросло вдвое

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Тридцать три процента в целом готовы к определенным территориальным потерям. В то же время с 8% до 14% стало больше тех, кто не мог определиться с мнением", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте КМИС.
Как отмечается на графике, опубликованном КМИС, к территориальным уступкам в 2022 году были согласны 10% опрошенных граждан.
При этом, согласно опросам КМИС, в 2022 году были не готовы к территориальным уступкам 82% украинцев, в декабре 2025 их число составило уже 53%.
Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Опрошено было 1001 респондент. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%.
Как сообщала31 декабря американская газета New York Times, Украина впервые выразила согласие на территориальные уступки для урегулирования конфликта во время переговоров с США в Саудовской Аравии в марте: тогда бывший на тот момент министром обороны Украины Рустем Умеров предложил вариант границы, якобы необходимый для выживания страны.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
