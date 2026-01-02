Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури - РИА Новости, 02.01.2026
02:11 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури - РИА Новости, 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури

Ученый Богачев: в 2026 году будет много магнитных бурь

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце, так что, несмотря на снижение числа вспышек на звезде, магнитных бурь в 2026 году будет много, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось. Я думаю, многие впервые услышали это слово в этом году, а теперь это доминирующий фактор в геомагнитных бурях и возмущениях. Фактор этот всё ещё присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много", - сказал Богачев.
Он уточнил, что в 2025 году произошли три магнитные бури предпоследнего по силе балла G4. В прошлом году таких бурь было четыре, а также одна максимальная G5. Такой спад в 2025 году учёный назвал не очень сильным.
Богачёв также обратил внимание на "в некотором смысле неожиданный факт", что число дней с магнитными бурями в 2025 году выросло практически в два раза по сравнению с 2024-м, их было 73 и 40 соответственно.
"В части сильных бурь, здесь всегда есть некий элемент случайности или, если угодно, везения (или невезения): сильная вспышка может как ударить по Земле, так и пройти мимо", - добавил учёный.
В качестве примера он рассказал, что самая сильная вспышка 21 века, произошедшая 4 ноября 2003 года, не вызвала даже минимальных геомагнитных возмущений, тогда как несколько существенно слабых событий в мае 2024 года, но произошедшие напротив Земли, вызвали бурю высшего уровня G5. По словам Богачёва, сильные и даже очень сильные бури возможны в 2026 году.
Заголовок открываемого материала