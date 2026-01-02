Рейтинг@Mail.ru
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:44 02.01.2026 (обновлено: 19:45 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/apl-2066102366.html
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека
Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Челси" с увольнением итальянца Энцо Марески потерял замечательного тренера и... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T19:44:00+03:00
2026-01-02T19:45:00+03:00
футбол
энцо мареска
хосеп гвардиола
манчестер сити
челси
английская премьер-лига (апл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285952_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9988392991c2f6a52bffce1e5398cf49.jpg
https://ria.ru/20260101/apl-2065969990.html
https://ria.ru/20251218/apl-2062974547.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285952_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_323ec584c51e853b0aa3670e52533310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
энцо мареска, хосеп гвардиола, манчестер сити, челси, английская премьер-лига (апл), спорт
Футбол, Энцо Мареска, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ), Спорт
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека

Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека в лице Марески

© Соцсети PepteamХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Соцсети Pepteam
Хосеп Гвардиола. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Челси" с увольнением итальянца Энцо Марески потерял замечательного тренера и человека.
В четверг "Челси" объявил об отставке Марески, который возглавлял лондонский клуб с 2024 года и выиграл с "синими" Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
«
"Единственное, что я могу сказать, - это то, что "Челси", на мой взгляд, потерял замечательного тренера и замечательного человека. Но это решение руководства "Челси", мне нечего тут сказать. Это только подтверждает, как мне повезло с клубом. У меня невероятный клуб", - цитирует Гвардиолу ESPN.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Моуринью готов вернуться на пост главного тренера "Челси", сообщают СМИ
1 января, 17:09
В декабре The Athletic назвал Мареску одним из кандидатов в преемники Гвардиолы, если испанец, чей контракт истекает в 2027 году, решит покинуть "Манчестер Сити" летом.
«
"У меня контракт, я говорил это миллион раз. Я уже здесь десять лет, однажды я уйду, но у меня есть контракт. Я счастлив, я хочу бороться вместе с моей командой. Руководство уважает меня, прошлый сезон доказал это тем, что происходило с командой, - мы не выиграли ни одного матча за два-три месяца. Меня поддержали. У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь", - добавил Гвардиола.
Гвардиоле 54 года. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и четырежды - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ узнали, кого "Манчестер Сити" рассматривает на замену Гвардиоле
18 декабря 2025, 16:45
 
ФутболЭнцо МарескаХосеп ГвардиолаМанчестер СитиЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Перерыв
    Флорида
    Рейнджерс
    0
    3
  • Хоккей
    03.01 06:30
    Анахайм
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала