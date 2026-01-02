Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Челси" с увольнением итальянца Энцо Марески потерял замечательного тренера и человека.
«
"Единственное, что я могу сказать, - это то, что "Челси", на мой взгляд, потерял замечательного тренера и замечательного человека. Но это решение руководства "Челси", мне нечего тут сказать. Это только подтверждает, как мне повезло с клубом. У меня невероятный клуб", - цитирует Гвардиолу ESPN.
В декабре The Athletic назвал Мареску одним из кандидатов в преемники Гвардиолы, если испанец, чей контракт истекает в 2027 году, решит покинуть "Манчестер Сити" летом.
«
"У меня контракт, я говорил это миллион раз. Я уже здесь десять лет, однажды я уйду, но у меня есть контракт. Я счастлив, я хочу бороться вместе с моей командой. Руководство уважает меня, прошлый сезон доказал это тем, что происходило с командой, - мы не выиграли ни одного матча за два-три месяца. Меня поддержали. У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь", - добавил Гвардиола.
Гвардиоле 54 года. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и четырежды - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
