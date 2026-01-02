Юлия Борисова: актриса, которая рождается раз в сто лет

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Она играла на сцене более 70 лет, но так и не дала ни одного интервью. Михаил Ульянов называл ее не звездой, а "великой планетой" Вахтанговского театра. В 90 лет выходила на сцену в каблуках и три часа несла на себе весь спектакль. История Юлии Борисовой — это рассказ об актрисе, для которой служение искусству было смыслом жизни.

Студентка, покорившая главную сцену

В тот день — 17 марта 1925 года — в Москве родилась девочка, которой суждено было стать легендой советского театра. В 1947-м 22-летняя Юлия Борисова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина под руководством Веры Львовой и сразу поступила в Театр имени Евгения Вахтангова. Этому театру она отдала более 75 лет жизни.

Дебют на вахтанговской сцене состоялся еще во время учебы. Молодая артистка сразу привлекла внимание — ее первые работы запомнились зрителям. Магда в "Заговоре обреченных", Анисья в спектакле по пьесе Мамина-Сибиряка "На золотом дне" — роли разные по характеру, но каждая сыграна с редкостной глубиной.

Турандот и Клеопатра

В 40-50-х Борисова играла в десятках постановок — от Шекспира до современных драматургов. Но по-настоящему звездной стала роль принцессы Турандот в культовом для Вахтанговского театра спектакле 1963 года.

Михаил Ульянов, ее партнер по многим постановкам, говорил о Борисовой особые слова. Она, по его мнению, была не просто звездой театра — она была его "великой планетой".

Другим эпохальным образом актрисы стала Клеопатра в шекспировской постановке "Антоний и Клеопатра" 1971 года. За роль египетской царицы Юлию Константиновну наградили всенародной любовью и неофициальным титулом советской Элизабет Тейлор.

Золотой фонд Вахтанговского театра пополнили ее работы в спектаклях "Идиот" по Достоевскому, "Иркутская история" Арбузова, "Варшавская мелодия" Зорина, "Мария Тюдор" Гюго, "Стакан воды" Скриба, "Без вины виноватые" Островского и многие другие.

Три роли в кино — и все эталонные

В кино Юлия Константиновна снималась крайне мало. Критики и поклонники ее таланта считали, что великая театральная актриса появлялась на экране недостаточно часто для такого дарования. Причина была проста: она сама отказывалась от предложений, не считая себя киноактрисой.

Первой работой стала небольшая роль Оксаны в фильме "Три встречи" 1948 года. Настоящим прорывом в кинематографе стала Настасья Филипповна в картине Ивана Пырьева "Идиот" 1958 года. Период работы с Иваном Александровичем актриса называла одним из счастливых мгновений в своей жизни. Она ценила, что режиссер уважал ее талант и преклонялся перед ней как перед артисткой. После этого опыта Борисова долго отказывалась от новых киноролей — боялась не встретить столь же чуткого постановщика.

Вторая значительная работа в кино далась непросто. Георгий Натансон приглашал актрису на роль советского дипломата Елены Кольцовой в историческом фильме "Посол Советского Союза" 1969 года. Прототипом героини служила знаменитая Александра Коллонтай.

Театр, вошедший в каждый дом

Кино занимало в ее жизни немного места, но на телеэкранах Борисова появлялась часто — благодаря записям театральных постановок. Зрители видели ее в телеспектаклях "Миллионерша", "Насмешливое мое счастье", "Антоний и Клеопатра", "Милый лжец" и многих других.

В новом столетии были сняты фильмы-спектакли "Пристань" и "Евгений Онегин", где режиссер Римас Туминас специально создавал роли для великой актрисы.

Женщина, которая говорила только на сцене

Юлия Константиновна всегда оставалась в тени. Она никогда не давала интервью, объясняя это просто: все необходимое уже сказала на театральной сцене. Отказывалась от участия в телепрограммах и шоу.

Актер театра Александр Олешко вспоминал, как еще студентом Щукинского училища получил честь сопровождать легендарную Турандот от гримерки до сцены на юбилее Михаила Ульянова.

"Мы стояли с ней за кулисами, и я имел возможность с нескольких метров наблюдать, как человек может превращаться в летящую птицу", — рассказывал он. Олешко запомнил, как Борисова выходила на авансцену поприветствовать Ульянова: был знаменитый жест, когда она, поднимая руки, словно обнимала весь зал, а потом делала земной поклон.

Позже Александр играл вместе с Юлией Константиновной в спектакле "Возьмите зонт, мадам Готье", поставленном к ее юбилею. Зрители не переставали удивляться: как в 90 лет можно три часа на каблуках играть сложнейшую драматическую роль, фактически неся на себе весь спектакль.

"Я увидел не игру, не актрису, а персонаж. Она жила своей героиней настолько по-настоящему, что иногда от этого становилось не по себе", — делился впечатлениями актер.

А за кулисами, по словам Олешко, это была просто красивая женщина, не стремящаяся быть заметной, не нуждающаяся в шумихе. "Было служение, было понимание того, что у нее есть дар, данный небом, и что его нужно отдать людям, чтобы утешить их или поднять им настроение, о чем-то важном напомнить".

Признание и награды

Юлия Борисова была народной артисткой СССР с 1969 года, Героем Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского и Государственной премии России в области литературы и искусства.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, орденами "За заслуги перед Отечеством" нескольких степеней.

Стала первым лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За долголетие и доблестное служение театру". Получила "Золотую маску" за честь и достоинство, международную премию имени Станиславского, российскую национальную актерскую премию "Фигаро" в номинации "Легенда русского театра".

Многие годы была депутатом Верховного Совета РСФСР и членом президиума Дома актера.

Наследие великой актрисы

Восьмого августа 2023-го Юлия Константиновна ушла из жизни. Ей было 98 лет.

Она оставила после себя десятки незабываемых образов, созданных на сцене Вахтанговского театра. Драматурги писали пьесы специально для нее, зрители приходили на спектакли исключительно ради того, чтобы увидеть ее блестящую игру. Ее называют одной из самых загадочных актрис, которые рождаются раз в сто лет.