https://ria.ru/20230808/borisova-1888927704.html

Биография Юлии Борисовой

Биография Юлии Борисовой - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Юлии Борисовой

Народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:05

2023-08-08T19:05

2023-08-08T19:05

справки

москва

юлия борисова

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Народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1947 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (руководитель курса Вера Львова), в том же году была принята в Театр имени Евгения Вахтангова, в котором прослужила более 75 лет.В 1940-1950-х годах играла в спектаклях "Заговор обреченных" Николая Вирты, "Много шума из ничего" и "Два веронца" Уильяма Шекспира, "Макар Дубрава " Александра Корнейчука, "Отверженные" Виктора Гюго, "На золотом дне" Дмитрия Мамина-Сибиряка, "Одна" Самуила Алешина, "Город на заре" Алексея Арбузова, "Неписанный закон" Джона Ирвинга.В золотой фонд Вахтанговского театра вошли ее роли в спектаклях "Две сестры" Федора Кнорре (1957), "Идиот" Федора Достоевского (1958), "Стряпуха" (1959) и "Стряпуха замужем" (1961) Анатолия Софронова, "Иркутская история" Алексея Арбузова (1959),"Принцесса Турандот" Карло Гоцци (1963), "Двое на качелях" Уильяма Гибсона (1963), "Миллионерша" (1964) и "Милый лжец" (1994) Бернарда Шоу, "Насмешливое мое счастье" Леонида Малюгина (1965), "Виринея" Лидии Сейфуллиной (1967), "Варшавская мелодия" Леонида Зорина (1967), "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира (1971), "Мария Тюдор" Виктора Гюго (1985), "Стакан воды" Эжена Скриба (1988), "Без вины виноватые" Александра Островского (1993) и многие др.В 2011 году режиссер Римас Туминас, возглавивший Вахтанговский театр в 2007 году, для Юлии Борисовой поставил отрывок из пьесы "Визит старой дамы" в спектакле "Пристань", выпущенном им к 90-летию театра, а в 2013 году Туминас вновь пригласил актрису для участия в спектакле "Евгений Онегин", где Борисова читала "Сон Татьяны".Юлия Борисова мало снималась в кино.В 1958 году она исполнила роль Настасьи Филипповны в фильме Ивана Пырьева "Идиот" по Федору Достоевскому, в 1969 году сыграла Елену Кольцову в фильме Георгия Натансона "Посол Советского Союза". Эти работы были признаны эталоном актерского мастерства в кинематографе.Юлия Борисова в течение многих лет была депутатом Верховного Совета РСФСР и членом президиума Дома Актера.Народная артистка СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1985).Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1966), государственной премии России в области литературы и искусства (1994). Юлия Борисова была награждена советскими орденами Ленина (1971, 1985), Трудового Красного Знамени (1960), Октябрьской Революции (1975), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1995), IV (2010) и II степеней (2019). В 2005 году ей была объявлена благодарность министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.Юлия Борисова стала первым лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За долголетие и доблестное служение театру" (1991).Она также была награждена театральной премией "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство" (1996), международной премией имени К.С. Станиславского (2006), российской национальной актерской премией имени Андрея Миронова "Фигаро" в почетной номинации "Легенда русского театра" (2016). В 2015 году актриса была отмечена высшей наградой Союза театральных деятелей России "Золотым знаком СТД РФ". В 2015 году Юлия Борисова стала лауреатом Вахтанговской премии "Человек театра".8 августа 2023 года Юлия Борисова скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, юлия борисова