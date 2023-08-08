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Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова - РИА Новости, 09.08.2023

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-08T17:33

2023-08-08T17:33

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова.Причина смерти актрисы не уточняется.Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года. В 1947 году окончила Театральное училище имени Щукина. Стала играть в Театре имени Евгения Вахтангова в том же году. Одной из самых известных ее ролей стала принцесса Турандот в спектакле 1971 года по пьесе Карло Гоцци. Юлия Борисова до последнего выходила на сцену театра и принимала участие в спектакле "Евгений Онегин", где играла роль "Сна Татьяны".

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