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Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова - РИА Новости, 09.08.2023
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T17:33
2023-08-08T17:33
2023-08-09T00:06
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова.Причина смерти актрисы не уточняется.Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года. В 1947 году окончила Театральное училище имени Щукина. Стала играть в Театре имени Евгения Вахтангова в том же году. Одной из самых известных ее ролей стала принцесса Турандот в спектакле 1971 года по пьесе Карло Гоцци. Юлия Борисова до последнего выходила на сцену театра и принимала участие в спектакле "Евгений Онегин", где играла роль "Сна Татьяны".
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общество, ссср, россия, москва
Культура, Общество, СССР, Россия, Москва
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Театр Вахтангова заявил о смерти актрисы Юлии Борисовой в возрасте 98 лет