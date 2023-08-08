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Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова - РИА Новости, 09.08.2023
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Культура
 
17:33 08.08.2023 (обновлено: 00:06 09.08.2023)
https://ria.ru/20230808/aktrisa-1888907344.html
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова - РИА Новости, 09.08.2023
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T17:33
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова.Причина смерти актрисы не уточняется.Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года. В 1947 году окончила Театральное училище имени Щукина. Стала играть в Театре имени Евгения Вахтангова в том же году. Одной из самых известных ее ролей стала принцесса Турандот в спектакле 1971 года по пьесе Карло Гоцци. Юлия Борисова до последнего выходила на сцену театра и принимала участие в спектакле "Евгений Онегин", где играла роль "Сна Татьяны".
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Культура, Общество, СССР, Россия, Москва
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Театр Вахтангова заявил о смерти актрисы Юлии Борисовой в возрасте 98 лет

© РИА Новости / Б. Колесников | Перейти в медиабанкАртистка Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны в фильме "Идиот"
Артистка Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны в фильме Идиот - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Б. Колесников
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Артистка Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны в фильме "Идиот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Народная артистка Советского Союза Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, сообщается на сайте Театра имени Вахтангова.
Причина смерти актрисы не уточняется.
Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года. В 1947 году окончила Театральное училище имени Щукина. Стала играть в Театре имени Евгения Вахтангова в том же году. Одной из самых известных ее ролей стала принцесса Турандот в спектакле 1971 года по пьесе Карло Гоцци.
Юлия Борисова до последнего выходила на сцену театра и принимала участие в спектакле "Евгений Онегин", где играла роль "Сна Татьяны".
 
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