Зеленский пытается извратить мирный план США, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.01.2026
13:54 01.01.2026
Зеленский пытается извратить мирный план США, заявил Мирошник
Владимир Зеленский и его европейские партнеры пытаются включить в мирный план по Украине неприемлемые дополнения в надежде, что Россия от него откажется, заявил РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские партнеры пытаются включить в мирный план по Украине неприемлемые дополнения в надежде, что Россия от него откажется, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Задачи урегулировать конфликт ни у Зеленского, ни у европейцев нет. Они не хотят окончательно рассориться с США, поэтому их главная задача – извратить их предложения. Поскольку Россия сказала, что эти предложения могут стать фундаментом урегулирования, то главная задача Зеленского и его европейских партнеров - напихать в него (план - ред.) неприемлемые дополнения, чтобы Россия от него отказалась", - сказал Мирошник.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Украинский военный
"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине
