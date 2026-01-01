Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/zelenskij-2065905509.html
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов - РИА Новости, 01.01.2026
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов
Владимир Зеленский в своём новогоднем поздравлении заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине готово на 90%. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T04:52:00+03:00
2026-01-01T04:52:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d25e702574073066d4bf9eb188883656.jpg
https://ria.ru/20260101/tramp-2065895809.html
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065863131.html
https://ria.ru/20251227/zelenskij-2065062188.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dbc9db2f1b9e713f72f85b07c09a930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов

Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов, что ниже оценки Трампа

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в своём новогоднем поздравлении заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине готово на 90%.
"Сейчас мы говорим о 90 процентах ... готовности к мирному соглашению", - сказал Зеленский в обращении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком в частных разговорах
00:48
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате переговоров с европейскими лидерами и Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов.
Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине
Вчера, 16:55
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
У Киева есть красные линии по урегулированию, заявил Зеленский
27 декабря 2025, 15:35
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЗапорожская АЭСРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала