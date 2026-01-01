Выплаты, пенсии, ЖКХ, ипотека. Что изменится с 1 января

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Елена Савельева. С первого месяца 2026-го вступает в силу множество законов и правил, которые затронут социальные выплаты, налоги, жилье, ипотеку, ПДД. О ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.

Пенсии

В минувшем году пенсии индексировали несколько раз. Страховые увеличили на 9,5%, социальные — на 14,75%. Также возобновили индексацию для работающих пенсионеров.

С 1 января страховую увеличили еще на 7,6%. Фиксированную надбавку от государства — с 8907,70 до 9584,69 рубля (это минимальная ежемесячная выплата по старости, гарантированная законом).

Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) повышается до 156,76 рубля (показатель зависит от стажа и зарплаты).

Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, на двойную часть фиксированной пенсии могут рассчитывать те, кому исполнится в 2026-м 80 лет, и люди с первой группой инвалидности.

МРОТ, пособия, льготы

Прожиточный минимум на душу населения теперь — 18 939 рублей. Для граждан трудоспособного возраста (от 16 лет до назначения пенсии по старости) — 20 644 рубля, для детей — 18 371, пенсионеров — 16 288.

Минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля. МРОТ устанавливается Госдумой по всей стране и не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. Величина МРОТ влияет на размер пособий и выплат, страховых взносов, алиментов.

Максимальное пособие по беременности и родам: при обычных (140 дней) — 955 836 рублей; при осложненных (156 дней) — 1 065 074, при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515.

Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 83 021 рубль. Причем периоды ухода за детьми этого возраста включаются в страховой стаж и учитываются при формировании индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) одного из родителей без ограничения по количеству детей. Это могут быть как мать, так и отец, как родные, так и усыновители.

При оценке необходимости такого пособия в рамках эксперимента будут учитывать зачисления на банковские счета и вклады.

Ежегодная семейная выплата

С января действует так называемый налоговый кешбэк. Это новая социальная мера поддержки работающих родителей.

Три условия: в семье двое и более детей в возрасте до 18 лет (до 23-х при очной форме обучения); родители (усыновители, опекуны) работают по трудовому договору или договору ГПХ и платят НДФЛ; доход на члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Размер ежегодной выплаты определяется разницей между суммой НДФЛ с доходов за предыдущий год и суммой с того же дохода по ставке шесть процентов.

Участникам СВО

Вступает в силу закон, продлевающий на год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы.

Так, мобилизованные, контрактники, добровольцы и другие участники СВО, а также члены их семей могут потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, если они единственные учредители и одновременно руководители, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы — на срок мобилизации плюс 90 дней.

Для всех также предусмотрено продление кредитных каникул на время нахождения в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае ранения или болезни.

Кроме того, появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей. Его заключают для предпринимательской деятельности и без оценки среднедушевого дохода.

Единовременная выплата — до 350 тысяч рублей. Разрешается потратить на обучение или повышение квалификации.

Ветераны СВО также смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России (СФР) вместе с сопровождающими за счет государства.

Налоги

С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) — 22%

Максимальный доход для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, — 20 миллионов рублей в год.

Лимит доходов для упрощенной системы налогообложения (УСН) увеличивается с 450 миллионов рублей до 490,5 миллиона, за девять месяцев 2026-го для перехода на УСН с 1 января 2027-го — с 337,5 миллиона до 367,875 миллиона. Лимит стоимости основных средств вырастет с 200 миллионов до 218 миллионов. Ограничения по персоналу сохраняются: не более 130 человек.

Обновлены лимиты и правила применения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для УСН:

— пять процентов при годовом доходе от 20 миллионов до 272,5 миллиона;

— семь процентов — от 272,5 миллиона до 490,5 миллиона.

Автоматическое освобождение от НДС — тем , у кого доход в 2025-м не превысил 20 миллионов.

Оптимизируются льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) устанавливаются общие тарифы: 30% до предельной величины базы и 15% — свыше. Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняются льготы.

Тарифы ЖКХ

С 1 января одинаковое увеличение во всех регионах — на 1,7%.

Основная индексация запланирована на октябрь: от восьми до 23,7% в зависимости от региона.

Больше всего в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7), Тамбовской области (17,5), Тюменской области (17,2), Северной Осетии (16,3), Коми (15,3).

Минимум в Хакасии и на Чукотке (восемь процентов), Бурятии и Кировской области (8,9), Томской и Сахалинской областях (девять), Ленинградской области, Чечне и Приморском крае (9,2), Псковской, Самарской, Волгоградской областях и Республике Марий Эл (9,4).

В Москве — 15%, Московской области — 12,8, в Санкт-Петербурге — 14,6.

Ипотека, кредиты, недвижимость

Банки станут строже к потенциальным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН). Для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и кредитов под залог жилья таких может быть не более 20% и 15% от общего объема одобренных кредитов соответственно.

Заемщикам с ПДН выше 50% разрешается получать до 20% от общего объема кредитов под залог недвижимости.

Если кредитов несколько, есть вариант воспользоваться комплексной реструктуризацией задолженности, то есть пересмотреть все у одного кредитора.

Упрощается процедура оформления недвижимости в общую собственность семьи при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала.

Воинская служба и призыв

С 1 января на четыре процента индексируются выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых правоохранительных органов, лицам, проходившим военные сборы и находящимся в добровольческих формированиях.

Призыв в армию теперь круглогодичный. То есть в любое время могут пригласить на медосвидетельствование, заседание призывной комиссии. Основание для призыва прежнее — указ президента.

Лица, подлежащие призыву, обязаны сообщать в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, обо всех выездах на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Вещевое имущество, поставляемое в вооруженные силы, отныне изготавливается исключительно российскими организациями с производственными мощностями на территории страны.

Образование

С этого года девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), получают право на бесплатное профессиональное обучение.

Региональные власти определят перечень профессий и организаций для учебы и окажут таким ученикам поддержку.

Потом они получат не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии.

Туризм

При заселении в гостиницы теперь достаточно предъявить водительское удостоверение. Загранпаспорта тоже принимают.

Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января вводят Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень. За счет этого власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, чтобы развивать инфраструктуру.

Отельеров обязали ждать постояльца сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока нельзя. Прежние правила разрешали так называемое негарантированное бронирование, при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Кроме того, если турист отказался от гостиницы до дня заезда, оплата полностью возвращается. Если же он сообщил об отмене поздно, приехал с опозданием или вовсе не появился, взимается плата за номер, но не более чем за сутки.

Дорожное движение, ОСАГО

Появятся новые дорожные знаки и разметка.

В частности, вводятся знаки "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" и "Глухие пешеходы". Вертикальный знак "Стоп-линия" (п. 6.16.1) будет устанавливаться там, где по каким-то причинам невозможно нанести привычную горизонтальную разметку "Стоп-линия".

На каждом дорожном знаке и на одной дороге все надписи должны выполняться одним шрифтом.

Отменяются светофоры с дополнительной секцией, разрешавшей поворот или разворот при движении встречного транспорта с приоритетом. Если поворот разрешает основной сигнал, встречный поток продолжает движение прямо.

Под светофором установят блок с изображением пешехода и двумя стрелками — влево и вправо. Он информирует водителя, что при повороте придется пересечь регулируемый пешеходный переход. Сейчас используются секции со стрелкой только в одном направлении.

Первого января истекает период, в течение которого автоматически продлевался срок действия водительских удостоверений на три года.