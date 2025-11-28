Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сохраняя преференции для приоритетных отраслей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает для МСП в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины.

Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф, пояснял ранее Минфин России

При этом министерство напоминало, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь мера уже не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем ее решено переформатировать, объяснял Минфин.

Для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта " Сколково " или проекта инновационного научно-технологического центра. А для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину.

Кроме того, вводится обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками. Она позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе, пояснял Минфин.

Закон также освобождает от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. А заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы.