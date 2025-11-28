Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058449500.html
Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП
Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:37:00+03:00
2025-11-28T17:37:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251128/nalog-2058443965.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058447193.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058448783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), сколково
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сколково
Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП

Путин подписал закон о льготах по страховым взносам для МСП

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сохраняя преференции для приоритетных отраслей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает для МСП в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
Вчера, 17:31
Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф, пояснял ранее Минфин России.
При этом министерство напоминало, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь мера уже не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем ее решено переформатировать, объяснял Минфин.
Для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта "Сколково" или проекта инновационного научно-технологического центра. А для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину.
Кроме того, вводится обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками. Она позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе, пояснял Минфин.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о снижении порога годовой выручки для бизнеса
Вчера, 17:35
Закон также освобождает от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. А заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы.
Большинство данных норм начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов
Вчера, 17:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала