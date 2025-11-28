Путин подписал закон, оптимизирующий льготы по страховым взносам для МСП

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сохраняя преференции для приоритетных отраслей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает для МСП в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины.
Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф, пояснял ранее Минфин России.
При этом министерство напоминало, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь мера уже не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем ее решено переформатировать, объяснял Минфин.
Для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта "Сколково" или проекта инновационного научно-технологического центра. А для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину.
Кроме того, вводится обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками. Она позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе, пояснял Минфин.
Закон также освобождает от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. А заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы.
Большинство данных норм начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.