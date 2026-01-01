Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 01.01.2026 (обновлено: 22:09 01.01.2026)
Парламент Белоруссии осудил удары ВСУ по Херсонской области
Парламент Белоруссии осудил удары ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Парламент Белоруссии осудил удары ВСУ по Херсонской области
Председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова осудила удары ВСУ в Херсонской области, назвав... РИА Новости, 01.01.2026
Парламент Белоруссии осудил удары ВСУ по Херсонской области

Парламент Белоруссии назвал удары ВСУ по Херсонской области нарушением права

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова осудила удары ВСУ в Херсонской области, назвав атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права, сообщила пресс-служба палаты.
«
"Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова поддержала свою коллегу председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко в осуждении ударов ВСУ беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, в результате которых погибли свыше двух десятков мирных граждан, включая детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета Республики.
Александр Рогожник - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах
Вчера, 21:15
Кочанова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
«
"Мы всегда с глубокой болью воспринимаем известия о гибели мирного населения в зонах вооруженных конфликтов и считаем подобные атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права", - приводятся в сообщении слова Кочановой.
Она подчеркнула, что атаки на гражданское население ничем не могут быть оправданы, а в нынешних условиях только вредят и создают крайне негативный фон для политико-дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Украина проводит политику терроризма с прихода Зеленского, считает аналитик
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ миреНаталья КочановаВладимир СальдоУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
