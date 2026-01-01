https://ria.ru/20260101/vsu-2065964873.html
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Женщина с маленьким ребенком спаслись при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, семья приехала на отдых в регион из Ленинградской... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
черное море
ленинградская область
херсонская область
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
ленинградская область
херсонская область
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Сальдо: женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах