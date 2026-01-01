Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Женщина с маленьким ребенком спаслись при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, семья приехала на отдых в регион из Ленинградской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.