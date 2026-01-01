Рейтинг@Mail.ru
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/vsu-2065964873.html
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Женщина с маленьким ребенком спаслись при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, семья приехала на отдых в регион из Ленинградской... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:24:00+03:00
2026-01-01T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
ленинградская область
херсонская область
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:258:868:746_1920x0_80_0_0_609f645e1ff753b00ca86e2efdac8f35.jpg
https://ria.ru/20260101/saldov-2065943993.html
черное море
ленинградская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:177:868:827_1920x0_80_0_0_303f25746d3f0f94750ae73bf0a16de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, ленинградская область, херсонская область , владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Ленинградская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах

Сальдо: женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Женщина с маленьким ребенком спаслись при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, семья приехала на отдых в регион из Ленинградской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"К счастью, из 100 человек, которые там находились, не все пострадали. Вот одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с малым ребенком, в это время вышла покормить ребенка и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореЛенинградская областьХерсонская областьВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала