Петербург готов оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ
Петербург готов оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.01.2026
Петербург готов оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город готов оказать необходимую помощь Херсонской области после атаки ВСУ, выразив соболезнования... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:03:00+03:00
2026-01-01T14:03:00+03:00
2026-01-01T14:03:00+03:00
Петербург готов оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ
