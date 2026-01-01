Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 01.01.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли боле 220 боевиков в зоне действия войск "Восток"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли более 220 военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Верхняя Терса, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Братское и Великомихайловка Днепропетровской области.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
