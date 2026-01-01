Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 01.01.2026
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов - РИА Новости, 01.01.2026
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
Российские военные за декабрь 2025 года освободили 35 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.01.2026
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские военные за декабрь 2025 года освободили 35 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 31 декабря 2025 года под контроль Вооруженных Сил России перешли 35 населенных пунктов: 12 - в Донецкой Народной Республике, десять - в Запорожской области, восемь - в Харьковской области, четыре - в Днепропетровской области и один - в Сумской области.
Наибольшее количество населенных пунктов было освобождено за неделю с 22 по 28 декабря. За этот период под контроль Вооруженных Сил России перешли 13 населенных пунктов.
