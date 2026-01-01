https://ria.ru/20260101/vs-2065896252.html
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов - РИА Новости, 01.01.2026
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
Российские военные за декабрь 2025 года освободили 35 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
харьковская область
днепропетровская область
сумская область
2026
В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов
РИА Новости: ВС России освободили 35 населенных пунктов в зоне СВО