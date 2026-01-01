В зоне СВО за месяц освободили 35 населенных пунктов

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские военные за декабрь 2025 года освободили 35 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее количество населенных пунктов было освобождено за неделю с 22 по 28 декабря. За этот период под контроль Вооруженных Сил России перешли 13 населенных пунктов.