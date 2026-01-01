Рейтинг@Mail.ru
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине

Дэвис: Украина уже проиграла в конфликте, ничто не способно это изменить

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные тенденции очевидны: Украина проиграла эту войну и ничто на Западе не изменит этот болезненный результат, однако политические элиты отказываются признавать то, что и так очевидно", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Имеет право". На Западе жестко высказались об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 11:11
По словам эксперта, если Киев не согласится на урегулирование мирным путем, конфликт завершится "естественным образом", то есть "полной военной победой России".

Американский мирный план

В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зеленский пытается извратить мирный план США, заявил Мирошник
Вчера, 13:54
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным.
На следующий день главы государств вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об этом. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение к подходу в работе с Зеленским.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп уважает Путина, заявила экс-помощница Байдена
Вчера, 06:24
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
