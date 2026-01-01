Рейтинг@Mail.ru
На Украине объединят две структуры по снабжению ВСУ - РИА Новости, 01.01.2026
01:07 01.01.2026
На Украине объединят две структуры по снабжению ВСУ
На Украине объединят две структуры по снабжению ВСУ
https://ria.ru/20251231/peregovory-2065850890.html
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено с 1 января объединить две структуры, отвечающие за снабжение ВСУ – государственный оператор тыла и агентство оборонных закупок – в надежде оптимизировать и ускорить поставки оружия и продовольствия для украинской армии.
Обе структуры были созданы в декабре 2023 года после серии крупных коррупционных скандалов вокруг закупок для ВСУ. Агентство оборонных закупок должно было отвечать за приобретение продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла - вещевое и продовольственное обеспечением ВСУ. Предполагалось, что с их появлением повысится прозрачность закупок для армии и исчезнет коррупция. Но этого не произошло. На фоне провалов ВСУ на фронте начали всплывать новые факты многомиллионных злоупотреблений в оборонной сфере.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны
19 февраля 2025, 16:19
19 февраля 2025, 16:19
Украинские СМИ писали, что агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов – из почти 100 тысяч заказанных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров до фронта дошло менее 10%. Кроме того, в конце 2024 года на Украине завели уголовное дело из-за поставок украинской армии бракованных мин. Не обошли скандалы и госоператора тыла. Украинское издание "Телеграф" в июле сообщало, что ведомство провело тендеры на поставку продовольствия в ВСУ. Их выиграли компании, ранее фигурировавшие в скандалах с закупками яиц по завышенным ценам и непригодных к употреблению консервов.
О реорганизации государственного оператора тыла на Украине заговорили в начале мая 2025 года – менее, чем через полтора года после его создания. Занимавший на тот момент должность министра обороны Рустем Умеров заявил о намерении объединить две структуры, отвечающие за снабжение ВСУ, чтобы избежать дублирования их функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения армии.
В декабре глава минобороны Денис Шмыгаль заявил о планах с 1 января объединить государственный оператор тыла и агентство оборонных закупок в одно предприятие, где будет создан новый наблюдательный совет. Правда, реорганизация системы закупок вряд ли улучшит обеспечение ВСУ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин отмечал, что среди главных проблем ВСУ в конце 2025 года стали недостаток личного состава, техники и финансирования.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Киеве подтвердили воровство Минобороны на продуктах для ВСУ
2 апреля 2025, 15:35
2 апреля 2025, 15:35
В российских силовых структурах в ноябре заявили РИА Новости, что большинство украинских военных - 60%- вынуждены покупать себе снаряжение за свой счет, а обеспечение продуктами и вещами в ВСУ финансируется лишь на 44,5% от необходимого. В декабре Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию.
Бюджет на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег, в том числе на содержание ВСУ.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине
Вчера, 15:46
Вчера, 15:46
 
