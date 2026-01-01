На Украине объединят две структуры по снабжению ВСУ

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено с 1 января объединить две структуры, отвечающие за снабжение ВСУ – государственный оператор тыла и агентство оборонных закупок – в надежде оптимизировать и ускорить поставки оружия и продовольствия для украинской армии.