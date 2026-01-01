Рейтинг@Mail.ru
Глава турецкой разведки принял Умерова, сообщают СМИ
20:39 01.01.2026
Глава турецкой разведки принял Умерова, сообщают СМИ
Глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын принял в четверг в Анкаре секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова
Глава турецкой разведки принял Умерова, сообщают СМИ

Ahaber: глава разведки Турции Калын принял Умерова в Анкаре

© AP Photo / Markus SchreiberРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Рустем Умеров. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын принял в четверг в Анкаре секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, передает телеканал Ahaber.
Стороны обсудили процесс украинского урегулирования и российско-украинские переговоры, сообщил канал.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Турцию пытаются втянуть в конфронтацию с Россией, пишут СМИ
Вчера, 09:37
Уточняется, что Калын и Умеров договорились продолжить взаимодействие Анкары и Киева в рамках имеющихся форматов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
28 декабря 2025, 23:05
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте
31 декабря 2025, 13:30
 
Заголовок открываемого материала