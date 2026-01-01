Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.