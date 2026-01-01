Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 01.01.2026 (обновлено: 12:33 01.01.2026)
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской... РИА Новости, 01.01.2026
2026
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 470 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов*", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Вольного, Новокриворожья, Сергеевки, Красноярского, Кутузовки, Шевченко, Нового Донбасса, Торецкого в Донецкой Народной Республике, а также Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области.
"Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
