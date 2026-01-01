https://ria.ru/20260101/tsentr-2065929678.html
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской...
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ
, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов*", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Вольного, Новокриворожья, Сергеевки, Красноярского, Кутузовки, Шевченко, Нового Донбасса, Торецкого в Донецкой Народной Республике
, а также Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области
.
"Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России