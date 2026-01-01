Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости назвал хорошим мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

"Я действительно считаю, что на столе лежит хороший мирный план", - сообщил он в беседе с агентством.

При этом, по словам Флинна, ситуация остается сложной.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.