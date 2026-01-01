https://ria.ru/20260101/solntse-2065943569.html
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году
Средняя по силе магнитная буря возможна в ночь на субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 01.01.2026
ИКИ РАН: первая ощутимая магнитная буря в 2026 году возможна в ночь на субботу