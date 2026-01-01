Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 01.01.2026 (обновлено: 14:51 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/solntse-2065943569.html
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году - РИА Новости, 01.01.2026
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году
Средняя по силе магнитная буря возможна в ночь на субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T13:32:00+03:00
2026-01-01T14:51:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20251231/solntse-2065869068.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году

ИКИ РАН: первая ощутимая магнитная буря в 2026 году возможна в ночь на субботу

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Средняя по силе магнитная буря возможна в ночь на субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь с 2 на 3 января", — говорится в публикации в Telegram-канале лаборатории.
Ученые прогнозируют ее уровень как G2 с вероятностью усиления до G3 и выше в 30 процентов.
Исследователи добавили, что новогодняя ночь прошла спокойно с точки зрения геомагнитной активности, несмотря на внешние неблагоприятные факторы, одним из которых стало непрекращающееся влияние солнечной корональной дыры на планету.
В прошлом году лаборатория зафиксировала рекордное за последнее десятилетие число магнитных бурь.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Вчера, 18:01
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала