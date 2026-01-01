https://ria.ru/20260101/sochi-2065948355.html
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:28:00+03:00
2026-01-01T14:28:00+03:00
2026-01-01T14:28:00+03:00
сочи
москва
казань
аэропорт сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
https://ria.ru/20260101/nizhnekamsk-2065922950.html
сочи
москва
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, москва, казань, аэропорт сочи, россия
Сочи, Москва, Казань, Аэропорт Сочи, Россия
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
В аэропорту Сочи более чем на два часа задерживаются девять рейсов на вылет