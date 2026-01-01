Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет - РИА Новости, 01.01.2026
14:28 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/sochi-2065948355.html
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:28:00+03:00
2026-01-01T14:28:00+03:00
сочи
москва
казань
аэропорт сочи
россия
сочи
москва
казань
россия
сочи, москва, казань, аэропорт сочи, россия
Сочи, Москва, Казань, Аэропорт Сочи, Россия
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет

В аэропорту Сочи более чем на два часа задерживаются девять рейсов на вылет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта, более чем на два часа задержаны рейсы на вылет из Сочи в Москву, Казань, Нижнекамск, Чебоксары, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу, Анталью и Стамбул.
Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Магнитогорска, Москвы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Стамбула, Батуми, Антальи.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
11:13
 
СочиМоскваКазаньАэропорт СочиРоссия
 
 
