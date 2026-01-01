Рейтинг@Mail.ru
Определена минимальная цена пачки сигарет в России - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 01.01.2026 (обновлено: 05:22 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/sigarety-2065905873.html
Определена минимальная цена пачки сигарет в России
Определена минимальная цена пачки сигарет в России - РИА Новости, 01.01.2026
Определена минимальная цена пачки сигарет в России
Минимальная цена за пачку сигарет в России в 2026 году составит 153 рубля, соответствующий документ Минсельхоза РФ вступил в силу 1 января 2026 года. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T05:03:00+03:00
2026-01-01T05:22:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:521:2385:1863_1920x0_80_0_0_83cb9bdb86a86a6a16c98efc8dd79ff7.jpg
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038423423.html
https://ria.ru/20260101/vodka-2065905360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:298:2385:2087_1920x0_80_0_0_fb4c2a2713fff2ac35882988adb69108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Определена минимальная цена пачки сигарет в России

Минимальная стоимость пачки сигарет в России в 2026 году составит 153 рубля

© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Fotolia / PiLensPhoto
Запрет курения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальная цена за пачку сигарет в России в 2026 году составит 153 рубля, соответствующий документ Минсельхоза РФ вступил в силу 1 января 2026 года.
Министерством сельского хозяйства рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 153 рублей на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию
29 августа 2025, 22:10
Расчет стоимости основан на минимальном значении ставки акциза на пачку сигарет с 1 января 2026 года, ставке налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающем коэффициенте.
Кроме того, установлена минимальная цена за 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет в картридже (капсуле) в размере 90 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Стоимость 1 миллилитра жидкости для электронных сигарет во флаконе составляет 72 рубля, в одноразовом устройстве - 120 рублей.
Минимальная цена за 1 грамм бестабачных смесей для нагревания в упаковках массой не более 125 граммов составляет 3 рубля. Для смесей в упаковках массой более 125 грамм стоимость составляет 2 рубля.
Минимальная цена за 1 грамм продукции с нагреваемым табаком в 2026 году составляет не менее 24 рублей.
Единая минимальная цена - цена, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены для табачной продукции.
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В России установили новую минимальную розничную цену 0,5 литра водки
04:34
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала