Оператор нефтепровода из Хорватии сообщил о снабжении NIS сырой нефтью

БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии сообщила о начале снабжения российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в ночь на четверг, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS), санкции против которой вступили в силу 9 октября 2025 года, лицензию на оперативную деятельность до 23 января, нефтеперерабатывающий завод компании (НПЗ) в Панчево возобновляет работу.

"JANAF в сотрудничестве с правительством Хорватии получил лицензию, которой одобряется до 23 января 2026 года... выполнение договора о транспортировке сырой нефти, подписанного с компанией NIS. Приветствуем решение американской администрации и отмечаем, что JANAF готов полностью обеспечить транспортировку и обеспечение НПЗ в Панчево сырой нефтью", - сообщила компания-оператор на официальном сайте и выразила надежду на скорое завершение переговоров между NIS и потенциальными партнерами о продаже российского контрольного пакета акций.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября 2025 года о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.

Скупщина Сербии 3 декабря 2025 года поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.