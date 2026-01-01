Рейтинг@Mail.ru
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН - РИА Новости, 01.01.2026
06:22 01.01.2026
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН - РИА Новости, 01.01.2026
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН
Россия является безусловным лидером среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в области ИИ-технологий, где может стать драйвером развития всего... РИА Новости, 01.01.2026
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН

РИА Новости: Россия может стать драйвером развития сектора ИИ в СНГ

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Россия является безусловным лидером среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в области ИИ-технологий, где может стать драйвером развития всего высокотехнологического сектора в рамках объединения, следует из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
По данным автора статьи, Россия занимает лидирующую роль по темпам развития и внедрения современных ИИ-технологий среди стран СНГ, превосходя по большинству остальных участников содружества вместе взятых.
"Россия как безусловный лидер среди стран Содружества в области ИИ-технологий может стать драйвером развития всего высокотехнологического сектора в рамках объединения, которое обладает достаточным потенциалом для развития и трансформации", - говорится в статье "Технологии искусственного интеллекта в странах СНГ: проблемы и перспективы".
Кроме того, Россия является абсолютным хабом и центром притяжения для ИИ в регионе СНГ. "Именно российские компании и вузы привлекают таланты и инвестиции из всего региона, а технологические решения из РФ ("Яндекс", "Сбер", VK) доминируют на рынках многих стран Содружества", - подчеркивается в статье.
При этом автор отмечает, что в последние годы темпы развития технологий ИИ значительно ускорились в Казахстане и Белоруссии. В то же время, когда речь идет о преимуществах России в сфере ИИ по сравнению со странами СНГ, важно понимать, что эти преимущества относительны: они существуют в рамках общего для всех стран СНГ контекста отставания от глобальных лидеров (США, Китая).
"Регион обладает большим потенциалом, который позволяет реализовать любые амбиции в сфере ИИ на фоне системных вызовов. На территории многих стран СНГ, находившихся ранее в составе СССР, сохранен серьезный научный потенциал, который позволяет подготавливать талантливых специалистов. Огромная территория и разнообразная промышленность создают спрос на решения в области компьютерного зрения, предиктивной аналитики, обработки естественного языка (NLP) и так далее", - заключается в статье.
