Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Россия является безусловным лидером среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в области ИИ-технологий, где может стать драйвером развития всего высокотехнологического сектора в рамках объединения, следует из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.