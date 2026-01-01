"Роскосмос" обязал владельцев частных космических объектов сообщать о них

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Закон, обязывающий российских собственников и эксплуатантов частных космических спутников информировать госкорпорацию "Роскосмос" об их характеристиках и состоянии, вступает в силу 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что документ обязывает российские организации и граждан - собственников космических объектов, запуски которых только планируются или уже осуществлены, информировать " Роскосмос " об этих объектах, включая их функциональные характеристики и техническое состояние.

Действовать так же теперь будут обязаны и организации, которым собственниками предоставлены права на использование и эксплуатацию таких космических объектов.

Речь идет о космических объектах, регистрируемых в РФ и запускаемых с территории России или иностранных государств, то есть, по сути, с космодрома Байконур Казахстане . Перечень предоставляемой информации о таких объектах, порядок и сроки ее предоставления будет определять сама госкорпорация.

При этом информация о космических объектах, являющихся государственной собственностью и используемых (эксплуатируемых) Минобороны России или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями, предоставляться "Роскосмосу" не будет.

Прежде, во исполнение международных обязательств РФ, "Роскосмос" вел национальный регистр запускаемых космических объектов совместно с Минобороны и МИД. Сведения из него предоставлялись в ООН в соответствии с конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в космос.