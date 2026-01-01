https://ria.ru/20260101/pulkovo-2065993379.html
В Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
В Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов - РИА Новости, 01.01.2026
В Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за вводимых ранее ограничений в московском авиаузле. РИА Новости, 01.01.2026
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
санкт-петербург
2026
Новости
В Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
