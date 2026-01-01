https://ria.ru/20260101/oblast-2065943702.html
Гусев выразил соболезнования в связи с терактом в Хорлах
Воронежская область готова оказать помощь в связи с гибелью людей после удара украинского БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T13:36:00+03:00
2026-01-01T13:36:00+03:00
2026-01-01T14:17:00+03:00
воронежская область
херсонская область
черное море
александр гусев (губернатор)
владимир сальдо
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
воронежская область
херсонская область
черное море
Воронежская область, Херсонская область , Черное море, Александр Гусев (губернатор), Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
