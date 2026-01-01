Рейтинг@Mail.ru
13:36 01.01.2026 (обновлено: 14:17 01.01.2026)
Гусев выразил соболезнования в связи с терактом в Хорлах
Воронежская область готова оказать помощь в связи с гибелью людей после удара украинского БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор...
воронежская область
херсонская область
черное море
александр гусев (губернатор)
владимир сальдо
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
воронежская область, херсонская область , черное море, александр гусев (губернатор), владимир сальдо, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
ВОРОНЕЖ, 1 янв - РИА Новости. Воронежская область готова оказать помощь в связи с гибелью людей после удара украинского БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования близким погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление всех раненых… Воронежская область, как всегда, готова оказать необходимую помощь", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На руках Зеленского кровь невинно убитых людей, заявил Володин
Воронежская областьХерсонская областьЧерное мореАлександр Гусев (губернатор)Владимир СальдоСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
