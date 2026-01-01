Рейтинг@Mail.ru
Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:42 01.01.2026 (обновлено: 15:43 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/neprjaeva-2065958996.html
Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"
Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T15:42:00+03:00
2026-01-01T15:43:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
джессика диггинс
тереза штадлобер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860583141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2067bf7ed587bf12ddcfdea42f011f8.jpg
https://ria.ru/20251228/nepryaeva-2065174353.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860583141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80a963e9d243600020821fe37bf37e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), джессика диггинс, тереза штадлобер
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Джессика Диггинс, Тереза Штадлобер
Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"

Непряева заняла 16-е место в гонке на 20 км классическим стилем на "Тур де Ски"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
Непряева преодолела дистанцию за 55 минут 31,1 секунды. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс с результатом 52 минуты 14,8 секунды. Второй финишировала шведка Моа Илар (отставание - 1 минута 35,2 секунды), третьей стала австрийка Тереза Штадлобер (+1.35,5).
Диггинс продолжает лидировать в генеральной классификации со временем 1 час 30 минут 50 секунд. Непряева занимает 16-е место и отстает от американки на 3 минуты 17 секунд.
Данная гонка идет в зачет завершившегося четвертого этапа Кубка мира. Многодневка "Тур де Ски" продолжится гонками в итальянском Валь-ди-Фьемме, которые также войдут в зачет пятого этапа Кубка мира, и завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на "Тур де Ски"
28 декабря 2025, 14:10
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Джессика ДиггинсТереза Штадлобер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    1-й период
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала