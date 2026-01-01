Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на "Тур де Ски"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Непряева преодолела дистанцию за 55 минут 31,1 секунды. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс с результатом 52 минуты 14,8 секунды. Второй финишировала шведка Моа Илар (отставание - 1 минута 35,2 секунды), третьей стала австрийка Тереза Штадлобер (+1.35,5).

Диггинс продолжает лидировать в генеральной классификации со временем 1 час 30 минут 50 секунд. Непряева занимает 16-е место и отстает от американки на 3 минуты 17 секунд.

Данная гонка идет в зачет завершившегося четвертого этапа Кубка мира. Многодневка "Тур де Ски" продолжится гонками в итальянском Валь-ди-Фьемме, которые также войдут в зачет пятого этапа Кубка мира, и завершится 4 января.