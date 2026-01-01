Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Данные, полученные с приборов БПЛА, летевшего на резиденцию президента Владимира Путина, передали американской стороне, сообщили в Минобороны.

"Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента", — рассказал начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

© Минобороны России Контроллер украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина © Минобороны России Контроллер украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Он передал материалы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

"Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", — отметил он.

Ранее в четверг российское оборонное ведомство сообщило, что силовики извлекли из дрона файл с полетным заданием. Анализ данных маршрутизации показал, что конечной целью атаки украинских БПЛА был один из объектов на территории резиденции.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа , но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.

Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран , Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан , Бахрейн и ОАЭ . Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО . Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.

Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.

Сегодня днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.