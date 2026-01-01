https://ria.ru/20260101/matvienko-2065953592.html
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области
Атака в Херсонской области на мирных граждан ещё раз укрепляет в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области
Матвиенко: атака БПЛА в Хорлах укрепляет настрой на достижение целей СВО