Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 01.01.2026 (обновлено: 15:27 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/matvienko-2065953592.html
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области
Атака в Херсонской области на мирных граждан ещё раз укрепляет в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:01:00+03:00
2026-01-01T15:27:00+03:00
в мире
херсонская область
украина
валентина матвиенко
владимир сальдо
совет федерации рф
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/95/1485949552_0:241:3022:1941_1920x0_80_0_0_617cf6eff92c9698b2fe1f37ec733d75.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065945762.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/95/1485949552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b5ff5cbfc3717647a8d421ec1c7ffd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, валентина матвиенко, владимир сальдо, совет федерации рф, удар всу по хорлам в херсонской области
В мире, Херсонская область , Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Сальдо, Совет Федерации РФ, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Матвиенко прокомментировала атаку БПЛА в Херсонской области

Матвиенко: атака БПЛА в Хорлах укрепляет настрой на достижение целей СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Атака в Херсонской области на мирных граждан ещё раз укрепляет в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
"Этот акт бездуховности наряду с известными гонениями на веру и церковь, наряду с отменой на Украине поистине всенародных и традиционных праздников, наряду с поддержкой нацизма еще раз убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО", - написала политик в своем Telegram-канале.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети
Вчера, 14:00
 
В миреХерсонская областьУкраинаВалентина МатвиенкоВладимир СальдоСовет Федерации РФУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала