Матвиенко рассказала о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
11:41 01.01.2026
Матвиенко рассказала о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам
Матвиенко рассказала о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко рассказала о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам
Государство сделает все необходимое для поддержки пострадавших от удара ВСУ в Херсонской области, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:41:00+03:00
2026-01-01T11:41:00+03:00
херсонская область , валентина матвиенко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Херсонская область , Валентина Матвиенко, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Хорлам

Матвиенко: для поддержки пострадавших от атаки на Хорлы сделают все необходимое

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Государство сделает все необходимое для поддержки пострадавших от удара ВСУ в Херсонской области, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали.
"Государство сделает все необходимое для поддержки", - отметила Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым и сил их родным.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Херсонская областьВалентина МатвиенкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
Заголовок открываемого материала