Матвиенко рассказала о социальных законах, вступивших в силу с 1 января

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Законы, направленные на социальную защиту семей с детьми, вступают в силу с 1 января: это налоговые льготы и меры поддержки женщин, получивших звание "Мать-героиня", сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Я бы хотела... сказать о тех законах, которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей. Мы внесли изменения в Налоговый кодекс, с 1 января теперь не будет платить налоги с выплат сотрудник в связи с рождением ребенка - до миллиона рублей. Раньше это было всего лишь 50 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала " Россия 1 ".

По ее словам, в соответствии с новыми законами была изменена методика расчета страхового стажа родителям многодетных семей.

"Одному из родителей существенно будут увеличены пенсии, потому что это важно, воспитание детей - это тоже большой труд", - отметила спикер Совфеда

Матвиенко добавила, что женщины, получившие звание "Мать-героиня", с 1 января будут получать большой пакет социальных мер поддержки.

"За их такой очень важный и личный, государственный, я бы сказала, труд, будут получать широкий пакет поддержки, приравненный к Героям Труда", - отметила сенатор.