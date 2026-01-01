https://ria.ru/20260101/matvienko-2065923296.html
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Россия ждёт реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств на атаку на мирных граждан в Херсонской области, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:18:00+03:00
2026-01-01T11:18:00+03:00
2026-01-01T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_0:9:735:423_1920x0_80_0_0_ec6e6f0ffb01de064f589a43830ba629.jpg
https://ria.ru/20260101/zakharova-2065924484.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_4:0:688:513_1920x0_80_0_0_e140d8007f55cb41e093490f51ef3f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Сальдо
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по гостинице в Хорлах