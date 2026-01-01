Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 01.01.2026 (обновлено: 11:29 01.01.2026)
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам
Россия ждёт реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств на атаку на мирных граждан в Херсонской области, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по Хорлам

Матвиенко призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ по гостинице в Хорлах

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Россия ждёт реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств на атаку на мирных граждан в Херсонской области, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ждём отчётливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств", - написала политик в своем Telegram-канале.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВ миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияВладимир Сальдо
 
 
