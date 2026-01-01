Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала абсолютным нравственным уродством атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области и заявила, что у представителей киевского режима не должно быть политического будущего.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали.
"Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего", - написала политик в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь.
"Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно", - подчеркнула она.