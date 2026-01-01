Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством
11:14 01.01.2026 (обновлено: 11:28 01.01.2026)
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством - РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала абсолютным нравственным уродством атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области и заявила, что у представителей... РИА Новости, 01.01.2026
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством

Матвиенко назвала атаку ВСУ на гостиницу в Хорлах нравственным уродством

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала абсолютным нравственным уродством атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области и заявила, что у представителей киевского режима не должно быть политического будущего.
Губернатор региона Владимир Сальдо ранее сообщил, что три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали.
"Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего", - написала политик в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь.
"Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно", - подчеркнула она.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
