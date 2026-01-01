Рейтинг@Mail.ru
В России появились новые мультимиллионеры после розыгрыша лотереи
Хорошие новости
 
16:08 01.01.2026
В России появились новые мультимиллионеры после розыгрыша лотереи
В России появились новые мультимиллионеры после розыгрыша лотереи
Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них... РИА Новости, 01.01.2026
россия, санкт-петербург, томская область
Хорошие новости, Россия, Санкт-Петербург, Томская область
В России появились новые мультимиллионеры после розыгрыша лотереи

Два мультимиллионера и 64 миллионера появились в России после розыгрыша лотереи

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы.
При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей.
Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
 
Заголовок открываемого материала