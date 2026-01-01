https://ria.ru/20260101/kamchatka-2065901412.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 01.01.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,1 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T02:18:00+03:00
2026-01-01T02:18:00+03:00
2026-01-01T02:18:00+03:00
тихий океан
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
тихий океан
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Тихий океан, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1